После детских смертей в Бурятии создадут рейтинг-лист больниц

Улан-Удэ, , 12:16 — REGNUM В Бурятии будет создан рейтинг-лист медицинских учреждений. Об этом стало известно 17 июня в ходе третьей встречи властей республики с родителями, чьи дети умерли в больницах, либо состояние их здоровья там резко ухудшилось.

По словам зампреда правительства Бурятии по социальным вопросам Вячеслава Цыбикжапова, в ходе составления рейтинга будет учитываться количество смертельных случаев, заболеваемости.

«Как у них с кадрами — сколько пришло, сколько уволилось специалистов. От хорошего главного врача никто не уходит, наоборот — там, где комфортно работать, где о врачах и медсестрах заботятся, текучка небольшая, даже при сложной ситуации, или при всех нагрузках в виду отсутствия врачей. Поэтому в такой системе, по моему предложению, Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии — прим. ред.) его поддержал, будут не только количественные характеристики, но и качественные», — передает слова зампреда «Байкал-Daily».

В этой системе каждый главный врач будет на виду, подчеркнул он. Будут смотреть стаж работы, отзывы, количество жалоб пациентов.

«Если там жалобы зашкаливают, значит там, что? Работа неправильно поставлена. Если идут какие-то плачевные результаты, смертность, младенческая смертность и так далее, то от этого будет зависеть продолжение его работы. Мы должны оказывать качественную медицинскую помощь. Мы, как управляющие этими процессами или контролирующие, курирующие эти вопросы, однозначно это будем требовать», — отметил Вячеслав Цыбикжапов.

Зампред также возглавил комиссию, созданную 6 июня, которая проверяет работу министерства здравоохранения Бурятии по заявлениям родителей. Всего подобных обращений на 17 июня 33.

Напомним, встречи чиновников начали проводиться после того, как 21 мая родители вышли на акцию протеста с требованием отставки главврача детской клинической больницы Улан-Удэ. В результате глава Бурятии Алексей Цыденов в начале июня решил полностью ликвидировать больницу как самостоятельное учреждение и присоединить её к Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). Также было объявлено, что главный врач ликвидируемой больницы будет уволена.

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