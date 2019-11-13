Ванино, Хабаровский край, , 08:36 — REGNUM Администрация портов Охотского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае провела масштабные учения по ликвидации разлива нефтепродуктов в акваториях морских портов Ванино и Советская Гавань, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Учения по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов прошли в морских портах Ванино и Советская Гавань Пресс-служба АМП Охотского моря и Татарского пролива

Читайте также: Хабаровский «Водоканал» оштрафуют за загрязнение Амура

Учения проходили в рамках реализации плана по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов в морских портах.

По легенде учений, в результате навигационной аварии иностранного танкера ARISTOKLIS, после столкновения с буксиром, в акватории порта Ванино произошёл разлив нефтепродуктов.

В учениях приняли участие спасатели Сахалина — аварийно-спасательное судно «Берингов пролив», спасательный катер «Спасатель Алексюк», водолазный катер «Водолаз Зюляев», морской буксир «Рубин», судно обеспечения «Отто Шмидт», а также аварийно-спасательное подразделение. В учениях принимали участия подразделения и службы морских портов Ванино и Советской Гавани. Все поставленные задачи выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровский «Водоканал» произвёл реальный, а не учебный сброс неочищенных стоков в реку Амур. Предприятие будет оштрафовано.