Хабаровск, , 08:05 — REGNUM «Водоканал» Хабаровска будет оштрафован за сброс загрязняющих веществ в реку Амур. Эксперты, привлечённые природоохранной прокуратурой региона, обнаружили в реке превышение вредных веществ, таких, как азот нитринный и азот аммонийный. Ведомство готовит документы для привлечения «Водоканала» к ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В конце октября «Водоканал» Хабаровска во время ремонта главной насосной станции произвёл сброс неочищенных стоков в Амур. Фекальное пятно ушло в Комсомольск-на-Амуре, где местные коммунальщики вынуждены были ввести гиперхлорирование водопроводной воды во избежание вспышки инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, река Амур на протяжении многих лет подвергается агрессивному воздействию со стороны человека. В апреле 2006 года произошёл мощный взрыв на химзаводе в китайском Харбине. В 2010 году из притока Амура в Китае извлекли свыше 7 тыс. бочек с ядом.