Нью-Дели, , 22:07 — REGNUM Ребёнка шести лет растерзал леопард в индийском штате Уттаракханд. Об этом 12 ноября сообщает издание The Times of India.

Нападение животного на ребёнка произошло в деревне Бирголи, когда мальчик играл во дворе возле своего дома. Жители деревни попытались отогнать хищника и вынудили его бросить ребёнка и убежать в лес. Однако леопард успел нанести малышу смертельные ранения, спасти ребёнка не удалось.

Местные жители обвиняют в трагедии власти и лесное ведомство. Как сообщили жители деревни, это уже не первый случай появления леопардов в деревне.

Бывший глава деревни Бирголи отметил, что хищники постоянно совершают попытки нападения на животных и детей в деревне. Из-за леопардов жители деревни находятся в постоянном страхе. Местные жители потребовали от властей объявить леопарда людоедом и ликвидировать его, либо, если лесное ведомство не в состоянии это сделать, поручить ликвидацию хищника жителям деревни.

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