Нью-Дели, , 17:16 — REGNUM Бешеный слон, получивший прозвище Бен Ладен за убийство пяти жителей индийского штата Ассам, пойман сотрудниками лесного хозяйства, сообщает 12 ноября газета Times of India.

Ранее этот слон в течение октября убил пять человек в одной из деревень и держал в страхе в местных жителей, не решавшихся из-за этого покидать свои жилища.

По информации издания, теперь пойманный слон должен быть передан в заповедник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии в результате нападений бешеных слонов с 2014 года погибло более двух тыс. человек.

Чаще всего причиной буйства животных становится нехватка пищи в зоне их обитания.

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