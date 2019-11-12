Луганск, , 15:15 — REGNUM Украинские силовики минируют территорию возле населённых пунктов на подконтрольной им территории Донбасса, сообщил во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас имеется информация о минировании подразделениями 46-й бригады ВСУ асфальтированной дороги ведущей к мосту, соединяющему населённый пункт Старый Айдар и Счастье, по которому ежедневно перемещаются мирные граждане», — рассказал он.

Осадчий подчеркнул, что боевики ВСУ не отмечают районы минирования соответствующими табличками и не составляют детальных схем минных полей, подвергая опасности мирное население.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее украинские службы правопорядка задержали нескольких силовиков, подозреваемых в краже топлива в зоне проведения карательной операции против Донбасса.

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