Луганск, 11 ноября 2019, 14:47 — REGNUM Командование ВСУ уличило украинских силовиков в краже топлива, сообщил 11 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Ещё один случай зафиксирован в населённом пункте Стробельск, где был задержан один из силовиков при продаже гражданским лицам 400 литров горючего.
Напомним, за минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков. Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили один беспилотный летательный аппарат ВСУ.
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