Луганск, , 14:47 — REGNUM Командование ВСУ уличило украинских силовиков в краже топлива, сообщил 11 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Должностными лицами 39-го зенитного ракетного полка ВСУ с начала текущего месяца продано три тонны бензина и пять тонн дизтоплива, которые впоследствии были списаны, как использованное при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии», — рассказал он.

Ещё один случай зафиксирован в населённом пункте Стробельск, где был задержан один из силовиков при продаже гражданским лицам 400 литров горючего.

«В связи со вскрытием данного факта в подразделения 39-го полка ожидается прибытие комиссии… для проведения разбирательства», — добавил Филипоненко.

Напомним, за минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков. Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили один беспилотный летательный аппарат ВСУ.

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