Дакка, , 12:31 — REGNUM Количество погибших при столкновении двух поездов в Бангладеш выросло до 16 человек, кроме того, более 40 человек были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщило 12 ноября агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что лобовое столкновение поездов произошло ночью 12 ноября в районе Брахманбария, в 100 километрах от столицы страны. По рассказам свидетелей, находившихся во время катастрофы в поезде, многие пассажиры спали.

По предварительным данным, ЧП произошло в связи с тем, что машинист одного из поездов нарушил правила.

Первоначально спасатели обнаружили 15 тел погибших. Журналисты отмечают, что железнодорожные аварии нередки в Бангладеше из-за ненадлежащего состояния путей.