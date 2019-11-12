Дакка, , 06:59 — REGNUM Не менее 15 человек погибли в результате столкновения поездов в Банладеш, передает телеканал Euronews.

Сообщается, что в районе Брахманбария произошло лобовое столкновение двух поездов. В настоящее время спасатели смогли обнаружить 15 тел погибших. Также сообщается о 40 получивших различные ранения в результате катастрофы. Местные власти не исключают, что число погибших может возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Чувашии снегоуборочный автомобиль столкнулся с электропоездом. В результате столкновения водитель снегоуборочного КамАЗа получит травмы и был госпитализирован.