Дамаск, , 22:29 — REGNUM До семи человек возросло число погибших в результате взрывов трёх заминированных автомобилей в сирийском городе Камышлы на севере страны, на границе с Турцией. Об этом 11 ноября сообщает агентство SANA.

Три автомобиля, начинённых взрывчаткой, взорвались в центре города на улице Вахда. Семь мирных граждан погибли в результате взрывов, ещё 70 человек получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.

Также сообщается, что в результате взрывов повреждения получили здания, расположенные в районе взрыва, сгорели несколько автомобилей.

До настоящего времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших и восьми пострадавших в результате тройного теракта в сирийском городе Камышлы.

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