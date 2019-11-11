Дамаск, , 18:13 — REGNUM Три человека погибли, восемь пострадали в результате тройного теракта в городе Камышли на севере Сирии. Об этом 11 ноября сообщает радиостанция Sham FM.

Город Камышли находится недалеко от границы с Турцией. Три заминированных автомобиля взорвались в центре города Камышли, на улице Вахда.

В результате взрывов, по предварительным данным, погибли три человека, ранения получили как минимум восемь человек. О состоянии раненых не сообщается.

Ответственность за теракт ни одна из действующих радикальных группировок на себя не взяла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек при взрыве заминированного автомобиля в провинции Ракка на севере Сирии.

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