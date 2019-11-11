Дамаск, 11 ноября 2019, 18:13 — REGNUM Три человека погибли, восемь пострадали в результате тройного теракта в городе Камышли на севере Сирии. Об этом 11 ноября сообщает радиостанция Sham FM.
Город Камышли находится недалеко от границы с Турцией. Три заминированных автомобиля взорвались в центре города Камышли, на улице Вахда.
В результате взрывов, по предварительным данным, погибли три человека, ранения получили как минимум восемь человек. О состоянии раненых не сообщается.
Ответственность за теракт ни одна из действующих радикальных группировок на себя не взяла.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек при взрыве заминированного автомобиля в провинции Ракка на севере Сирии.
Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве заминированного автомобиля в Сирии погибли восемь человек