Магадан, Магаданская область, , 10:10 — REGNUM В Магадане полиция и Росгвардия задержала местного жителя, который в квартире убил знакомого и после этого взял в заложники молодую девушку, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление СК РФ Колымы.

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«9 ноября 21-летний подозреваемый, ранее судимый, находясь в состоянии опьянения, убил 27-летнего мужчину. Угрожая ножом, захватил и удерживал 18-летнюю девушку. От прибывших сотрудников полиции и Росгвардии он за освобождение заложника требовал спиртное, еду и автомобиль», — рассказали в правоохранительных органах.

После переговоров подозреваемого обезвредили и отправили под арест. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Татарии осуждён на восемь лет колонии строгого режима за убийство собственной матери. Он нанёс пожилой женщине не менее 68 ударов.