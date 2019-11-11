Зеленодольск, Татария, , 06:58 — REGNUM Житель Зеленодольске (Татария) получил восемь лет колонии строгого режима за то, что забил до смерти собственную пожилую мать. Судмедэксперты насчитали на теле погибшей женщины следы от 68 ударов. Приговор суда на сегодня вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

26-летний мужчина, будучи пьян, в середине марта текущего года в ходе ссоры жестоко избил собственную 56-летнюю мать. Конфликт случился в квартире родителей. Сам подсудимый заявил, что его мать злоупотребляла алкоголем, что и стало причиной ссоры, но эти слова опровергли соседи, заметившие, что мужчина часто бил мать, сам нигде не работал и жил на пенсию женщины. В июле 2018 года его за угрозу убийством матери уже привлекали к ответу, назначив 400 часов обязательных работ. Он отбыл наказание, а спустя несколько месяцев забил женщину до смерти.

На погибшей эксперты-медики насчитали почти 70 ударов, в том числе по голове. Пострадавшая умерла на месте — «от черепно-мозговой травмы, множественных переломов грудной клетки, закрытой травмы живота».

Убийца пробудет в колонии восемь лет.

Напомним, в конце октября 2019 года в Казани был задержан мужчина, который избил 82-летнюю мать, заявив, что устал за ней ухаживать. Данное уголовное дело в стадии расследования.

«Устал ухаживать»: в Казани сын забил до смерти свою 82-летнюю мать