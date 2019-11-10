Железногорск, Курская область, , 21:09 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Курской области с участием микроавтобуса и внедорожника погиб один человек, еще 13 человек пострадали. Об этом 10 ноября сообщили в региональном главном управлении МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Линец Железногорского района. В результате пассажир Great Wall Hover погиб на месте, еще два человека из внедорожника и 11 пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе в Курской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем. По предварительной версии, иномарка Audi столкнулась с грузовиком КамАЗ. В результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира легковушки.

Читайте также: Водитель под Курском сбил насмерть женщину с ребёнком в коляске и скрылся