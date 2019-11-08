Курск, , 23:42 — REGNUM Женщину с коляской сбил насмерть водитель легкового автомобиля в Курской области и скрылся с места ДТП. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Наезд на пешеходов произошёл на улице Пролетарской в селе Возы Поныровского района. 37-летняя женщина шла по краю проезжей части с коляской, в которой находился ребёнок 2015 года рождения. Водитель легкового автомобиля, следовавшего в попутном пешеходам направлении, сбил их и скрылся с места ДТП.

В результате ДТП женщина получила травмы и скончалась по дороге в больницу. Коляску с ребёнком отбросило ударом на обочину, ребёнок получил травмы и был госпитализирован в детскую областную больницу.

Сотрудники полиции установили личность водителя, совершившего наезд, и задержали его. По предварительным данным, водитель — местный житель 29 лет. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови задержанного. Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Чувашии, в результате которого пострадали три пешехода, на которых наехал легковой автомобиль в момент, когда люди переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

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