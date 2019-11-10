Костанай, , 17:05 — REGNUM Двое детей, провалившихся под лёд водоёма, скончались в больнице в Костанайской области Казахстана. Об этом 10 ноября журналистам сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Трое детей провалились в воду глубиной на два метра во время игры на неокрепшем льду искусственного водоёма в городе Житикара. Сотрудники полиции успели спасти детей и передали их группе медиков из подъехавшей бригады скорой помощи.

В Центральной районной больнице врачи вынуждены были констатировать смерть двух детей 2014 и 2013 годов рождения. Предварительно, дети погибли от переохлаждения.

Третий ребёнок 2011 года рождения в настоящее время находится под наблюдением врачей. Его состояние медиками характеризуется как средней тяжести. В состоянии средней степени тяжести из-за переохлаждения находится также очевидец 1954 года рождения, пытавшийся спасти детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух мужчин, провалившихся на снегоходе под лёд на Ямале.

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