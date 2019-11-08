Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:45 — REGNUM На Ямале снегоход «Буран» провалился под лёд. Погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Госавтоинспекции ЯНАО.

Трагедия произошла 6 ноября около деревни Усть-Войкары Шурышкарского района. Снегоход двигался по реке по неустоявшемуся льду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами ледостава ранее в Ямальском районе на озере Тэтатоо стали мужчина и двое малолетних детей.

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