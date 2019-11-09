Канберра, , 13:41 — REGNUM До трёх возросло число погибших при лесных пожарах, бушующих на востоке Австралии. об этом 9 ноября сообщает Sky News.

Тело третьего погибшего было найдено в австралийском штате Южный Уэльс, в сгоревшем доме, принадлежавшем 63-летней женщине. Для установления личности жертвы и определения точной причины её смерти будет проведено дополнительное исследование.

По данным пожарной службы штата, на территории региона зарегистрирован 81 лесной пожар, из них до сих пор не локализованы 36. В четырёх районах штата объявлен режим чрезвычайной ситуации, в 16 районах людей предупредили о подготовке к эвакуации.

Пожар уничтожил уже более 150 жилых домов и административных зданий. С пожарами борются более 1,3 тыс. пожарных и порядка 300 единиц спецтехники. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о возможности привлечения к тушению пожаров сил национальной армии.

При этом жаркая и ветреная погода, способствующая распространению лесных пожаров, погода, согласно прогнозам метеорологов, продержится на территории восточного побережья Австралии до 12 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и более 30 пострадавших в результате лесных пожаров в Австралии. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесные пожары в Австралии: есть погибшие