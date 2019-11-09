Канберра, , 11:59 — REGNUM В результате лесных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере два человека, об этом 9 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Также 30 человек получили ожоги различной степени тяжести, кроме того, семеро человек числятся пропавшими без вести.

По данным СМИ, основной причиной пожаров стала засушливая погода и сильный ветер. Стихия уничтожила свыше 100 жилых домов, многие граждане оказались запертыми в своих домах.

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