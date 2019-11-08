Москва, , 17:49 — REGNUM Мотоциклист погиб в результате падения с эстакады на западе Москвы. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на улице Рябиновой около 13:00 мск. 30-летний мужчина, ехавший за рулём мотоцикла, совершил наезд на отбойник, от удара его откинуло за ограждение и он упал с эстакады.

Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и одном пострадавшем в результате столкновения мотоциклиста с легковым автомобилем на юге Москвы.

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