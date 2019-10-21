Москва, , 20:26 — REGNUM Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате столкновения мотоциклиста с легковым автомобилем на юге Москвы. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу.

Авария произошла на Новоданиловской набережной, столкнулись мотоциклист и водитель легкового автомобиля Kia. После столкновения произошло возгорание транспортных средств.

В результате ДТП погиб на месте мотоциклист, водитель легкового автомобиля получил серьёзные травмы. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят объезжать место ДТП по встречной полосе.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об итогах по ДТП в городе Москве за сентябрь, которые обнародовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД). По данным ЦОДД, за сентябрь в Москве произошло 733 ДТП с пострадавшими.

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