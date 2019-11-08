Москва, , 17:39 — REGNUM Житель Подмосковья был приговорён Мосгорсудом к лишению свободы пожизненно за поджог квартиры, при котором погибли три человека, а троим малолетним детям чудом удалось спастись. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Установлено, что осуждённый, на почве возникших личных неприязненных отношений поджёг две комнаты своей бывшей сожительницы, в которых спали женщина с тремя детьми, её знакомый и её родители. Чтобы людям было сложнее выбраться из квартиры, осуждённый свалил возле входа в кучу вещи и тоже их поджёг.

Женщина со своим отцом и двумя детьми, спасаясь от огня, выпрыгнули с шестого этажа, взрослые при этом погибли. Мать женщины погибла в квартире, не сумев выбраться. Третьего ребёнка знакомый женщины сумел передать соседям через балкон. Сам мужчина серьёзно пострадал от ожогов, но выжил. Поджигатель был задержан полицией рядом с домом потерпевших.

Суд приговорил 32-летнего жителя Московской области к пожизненному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении четырёх человек в Челябинске за поджог квартиры, в которой находилась пожилая женщина с двумя детьми. Пенсионерка и дети получили травмы разной степени тяжести.

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