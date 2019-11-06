Челябинск, , 09:48 — REGNUM В Челябинске четверо граждан осуждены за поджог квартиры, в которой находились пенсионерка и двое детей. Организатором стал 43-летний челябинец, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление произошло ночью 23 апреля 2018 года в доме на Образцова, 16. Челябинец при участии двух лиц организовал поджог квартиры, а ещё двое его осуществили. Находившиеся в квартире граждане потушили возгорание. 68-летняя женщина и дети 2008 и 2011 года рождения получили разные травмы.

В результате пожара было уничтожено имущество на сумму 305 тыс. рублей, а также повреждена отделка на сумму 117 тыс. рублей. Организатор был обвинён в организации покушения на убийство двух и более лиц, а также в организации поджога, и осуждён к 8 годам в колонии строгого режима. Его подельники получили по два года условно с испытательным сроком.