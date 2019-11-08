Нижний Новгород, , 13:22 — REGNUM Водителя такси в Нижнем Новгороде, который подозревается в избиении пассажира по смерти, задержали. Об этом заявил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, таксист был задержан в кратчайшие сроки.

«Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении водителя такси возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности»). По данным следствия, драка произошла в Советском районе города вечером 7 ноября. 37-летний мужчина получил травмы в ходе конфликта с таксистом и скончался на месте происшествия.

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