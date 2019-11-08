Нижний Новгород, , 12:14 — REGNUM По факту гибели жителя Нижнего Новгорода после драки с водителем такси возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Такси Дарья Антонова© ИА REGNUM

По данным следствия, драка произошла в Советском районе города вечером 7 ноября. 37-летний мужчина получил травмы в ходе конфликта с таксистом и скончался на месте происшествия.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Москве пассажир избил и ограбил таксиста, который не смог его довести до пункта назначения. Заказ предполагал поездку от Алтуфьевского шоссе до переулка Маяковского. В пути с пассажира списали 500 рублей по безналичному расчёту, однако возле Тверской улицы водитель объявил, что не сможет доехать до конечной точки из-за перекрытия нескольких улиц в центре столицы. Пассажир пришел в ярость, стал выталкивать водителя из машины и бить его по спине. В итоге клиент забрал из автомобиля 15 тыс. рублей, лежавшие на приборной панели, и скрылся.