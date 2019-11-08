Хабаровск, , 03:14 — REGNUM При попытке взлёта загорелся левый двигатель у самолёта в аэропорту Хабаровска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самолёт Embraer 190 авиакомпании «Икар» должен был лететь в Магадан 8 ноября в 07:45 по местному времени (+7 мск). На борту находилось 19 пассажиров, в том числе 1 ребёнок.

Прибывшим пожарно-спасательным службам быстро удалось потушить возгорание.

«Пассажиров переоформили на ближайший рейс в Магадан. Расследованием происшествия занимается специально созданная комиссия Росавиации», — сообщает РЕН ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, Боинг 757−200, летевший из Томска на Фукуок, вынужденно сел в Китае 6 ноября из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности.