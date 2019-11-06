Пекин, , 07:13 — REGNUM Чартер авиакомпании «Азур Эйр» совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Сиань (Китай) по технической причине. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Боинг 757−200, летевший по маршруту Томск — Фукуок, вынужденно сел в Китае 6 ноября в 05:15 (время аэропорта вылета) из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности.

Всего на борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 241 пассажир. Сейчас, по данным ведомства, пассажиры в аэропорту ожидают прибытия резервного самолёта.

По данному факту проводит проверку Красноярская транспортная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября самолет А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Душанбе, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ташкента. Причиной стали плохие погодные условия в аэропорту назначения.

Читайте также: Авиарейс «Москва — Душанбе» совершил вынужденную посадку в Ташкенте