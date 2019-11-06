Мюлуз, , 22:17 — REGNUM Операцию в связи с поступившей информацией о заложенном взрывном устройстве проводит полиция в лицее на востоке Франции. Об этом 6 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP).

Инцидент произошёл в департамент Верхний Рейн, в городе Мюлуз. Согласно информации, которую сообщила агентству прокурор города Эдвиж Ру-Моризо, в отделение полиции поступили два телефонных звонка.

Анонимные информаторы сообщили о взрывном устройстве, заложенном в здании лицея, а также о том, что в здании, якобы, замечена большая группа вооружённых людей.

Все учащиеся и преподаватели были эвакуированы из здания. В настоящее время там работают специалисты-взрывотехники. Уточняется, что никаких посторонних лиц на территории учебного заведения замечено не было, захвата заложников не происходило.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозах сбросить взрывное устройство на парковку с квадрокоптера, поступивших от неизвестного в подмосковных Химках.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье неизвестный пригрозил сбросить бомбу с квадрокоптера