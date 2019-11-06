Москва, , 20:51 — REGNUM Взрывное устройство угрожал сбросить с квадрокоптера на парковку легковых автомобилей неизвестный злоумышленник в подмосковных Химках. Об этом 6 ноября сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

Примерно в одно и то же время поступили два сообщения с угрозами сброса взрывного устройства с квадрокоптера на парковки перед торговыми центрами Leroy Merlin и «Бизнес-парк» в подмосковных Химках.

Прибывшие на указанные места специалисты не обнаружили никаких квадрокоптеров. Эвакуация посетителей и работников в торговых центрах не производилась.

Начаты оперативно-розыскные мероприятия в отношении анонимного заявителя, сообщившего ложную информацию о взрывном устройстве. Против него может быть возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об угрозе взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации торгово-развлекательного центра Columbus в Москве после анонимного сообщения о минировании.

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