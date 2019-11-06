Хабаровск, , 09:39 — REGNUM Рослесхоз продолжает изгонять с родных земель жителей целых таежных деревень в Хабаровском крае. На стороне ведомства — Верховный суд РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители села Булава, что в Ульчском районе Хабаровского края неожиданно стали «захватчиками» государственных лесных угодий. А их село, в котором до недавнего времени жили целых 1800 семей, оказалось вдруг во «внезапно выросшем лесу».

Федеральное ведомство, Рослесхоз, озаботилось постановкой на кадастровый учет своих владений. В ведомстве подняли старые бумаги и — село Булава оказалось вне закона.

Как сообщает Хабаровский край сегодня, жители Булавы, преимущественно старики, испуганы и не знают, что им теперь делать. На то, чтобы узаконить свои избушки, каждому из них придется потратить не менее 50 тыс. рублей. А пенсия, по словам одной из пожилых сельчанок, 13 тыс. рублей. И других доходов нет. Только кредит в банке брать и остается.

Администрация Булавы пыталась судиться с Рослесхозом, дело дошло до ВС РФ. Но там сельская администрация проиграла.

«Лесники подали в суд на главу нашего села, якобы она незаконно захватила лес и построила село», — жалуется жительница Булавы Анна Чечеткина.

Как сообщили в администрации Булавы, департамент лесного хозяйства ДФО действительно оспорил в ВС РФ границы села Булава. Но ведь никакого захвата лесных угодий не было. В начале 80-х годов прошлого века, еще в Советском Союзе, в тайге построили село Булава. И жили люди в нем без проблем. И по новым законом, уже в Российской Федерации, оформили границы села. Но потом Рослесхоз решил восстановить границы своих владений. И ровно половина села, 900 дворов, оказались вне закона.

Теперь, если по закону, нужно отменить установленные границы села. Потом же Рослесхоз уже сможет судиться с жителями 900 дворов, чтобы они освободили принадлежащие ему земли.

Из Рослесхоза пришло письмо, в котором федеральные чиновники сообщили, что жители села могут защищать свои права в установленном законом порядке. Сообщается, что произвольное изъятие участков у сельчан не допускается.

Пока ситуация в подвешенном состоянии, а жители Булавы пребывают в состоянии, близком к панике.

Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичной ситуации находятся жители другого хабаровского таежного села — Верхний Нерген. До сих пор продолжаются тяжбы жителей с Рослесхозом, который, с упорством, достойным лучшего применения, бьётся за «мнимую тайгу», которой давно нет. Думается, если бы ведомство с таким же усердием защищало российские леса от пожаров, занималось бы, как положено, лесовосстановлением, леса России были бы в качественно ином состоянии, нежели сегодня. А о масштабных лесных пожарах и думать бы все забыли.