Рослесхоз выгоняет жителей нанайского села с родной земли через суд

Хабаровск, , 10:07 — REGNUM Федеральное агентство лесного хозяйства России обратилось в суд с исками к 10 селянам нанайского села Нерген. Рослесхоз требует, чтобы селяне — нанайцы освободили земли, на которых живут уже не один десяток лет. При этом все документы о собственности у людей имеются. В Нанайский район в помощь селянам отправилась рабочая группа, сформированная по поручению губернатора края, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Нанайского района Николая Сафронова, ситуация возникла из-за ошибки в оформлении генерального плана сельского поселения Нерген.

«В январе 2019 года генплан села Нерген был признан неверным, в связи с ошибкой, результатом которой стало наложение земель Лесфонда на границы села. Ошибки могли быть допущены в 2017 году, когда генплан проходил переутверждение в связи с передачей полномочий от поселения в район», — рассказал глава Нанайского района.

Николай Сафронов также отметил, что с аналогичной проблемой могут столкнуться и другие поселения района и края — если при корректировке генпланов произошла такая же ошибка.

Губернатор края Сергей Фургал отправил в Нанайский район рабочую группу, которой поручил разобраться в ситуации и оказать юридическую помощь жителям. Смогут ли селяне сохранить свои дома — пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье коренной народ удэгейцев власти заставили доказать, что они — коренной народ. С аборигенов для выдачи разрешения на рыбалку или охоту, являющиеся их традиционным образом жизни, требуют справки, что они относятся к коренным народам. Хотя закон таких справок не предусматривает.