Мехико, , 18:33 — REGNUM Группа американцев из штата Юта, в числе которых были женщины и дети, подверглась нападению в мексиканском штате Сонора, погибли как минимум 12 человек. Об этом 5 ноября сообщает газета Universal.

Нападение произошло 4 ноября на дороге, соединяющей штат Чиуауа и штат Сонора. По предварительным данным, жертвы, имевшие гражданство США и Мексики, попали под перекрёстный огонь при очередной криминальной разборке между двумя наркокартелями.

Первыми жертвами нападения стали женщина и её четверо детей, которые погибли в автомобиле после выстрела в бензобак. Злоумышленники похитили с места происшествия два автомобиля и 12 человек, из них десять несовершеннолетних. Позднее были обнаружены тела ещё двух женщин и пятерых детей. Предполагается, что ещё пятеро детей могли сбежать, в настоящее время они разыскиваются, в поисковой операции задействована полиция и военные.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил в своём Twitter, что, соответствии с указаниями президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, в связи с произошедшей трагедией поддерживается постоянная связь с посольством США в Мексике.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестных злоумышленников на гостей детского праздника в мексиканском штате Мехико. В результате нападения два человека погибли, десять получили ранения.

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