Мехико, , 20:06 — REGNUM Два человека погибли, ещё десять получили ранения в результате вооружённого нападения неизвестных злоумышленников на людей, присутствовавших на детском празднике в Мексике. Об этом 30 октября сообщает газета El Universal.

Нападение произошло в районе Истапалапа в Мехико. Вооружённые неизвестные ворвались на праздник, открыли огонь по присутствовавшим, после чего скрылись.

В результате нападения погибли два человека, ещё десять получили ранения, среди них четверо детей, один из них получил тяжёлое ранение в голову. Все пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается.

Власти штата Мехико начали расследование обстоятельств произошедшего. Начаты мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате атаки злоумышленников на бар в мексиканском штате Веракрус.

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