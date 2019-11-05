Усть-Коксинский район, , 12:31 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту наезда на подростка, в результате чего та скончалась на месте происшествия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в момент аварии 32-летний виновник был нетрезв и не имел водительских прав.

Инцидент произошёл вечером первого ноября в селе Абай. Несмотря на наступившую темноту, местный житель ехал на неисправном «УАЗике» с неработающими фарами. При этом он превысил скорость, в результате чего совершил наезд на двоих несовершеннолетних пешеходов — 2002 и 2003 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия одна из потерпевших от полученных телесных повреждений скончалась на месте через непродолжительный промежуток времени, вторая потерпевшая была госпитализирована в районную больницу, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь», — отметили в СКР.

Пострадавшая в настоящее время находится в больнице, её состояние врачи оценивают как стабильное.

Водитель же с места происшествия скрылся, но был быстро найден и задержан полицией. Ему предъявлено обвинение по статье за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, которое сопряжено с оставлением места его совершения». На время следствия он был заключён под стражу.

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