Челябинск, 6 августа 2019, 14:25 — REGNUM
27-летний водитель «Газели», сбивший насмерть двух женщин под Челябинском, был пьян. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Мужчину проверили сразу после ДТП и выявили у него признаки опьянения. Сам он пояснил, что утратил бдительность из-за своего сонного состояния. Возможно, он уснул за рулём.
Известно, что гражданин двигался в машине «ГАЗ-3302» из деревни Харлуши.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 5 августа в Сосновском районе. «Газель» сбила двух женщин — 1976 и 1980 года рождения. Обе они погибли.
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