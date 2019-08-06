Челябинск, , 14:25 — REGNUM

27-летний водитель «Газели», сбивший насмерть двух женщин под Челябинском, был пьян. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчину проверили сразу после ДТП и выявили у него признаки опьянения. Сам он пояснил, что утратил бдительность из-за своего сонного состояния. Возможно, он уснул за рулём.

Известно, что гражданин двигался в машине «ГАЗ-3302» из деревни Харлуши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 5 августа в Сосновском районе. «Газель» сбила двух женщин — 1976 и 1980 года рождения. Обе они погибли.

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