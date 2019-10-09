Улан-Удэ, , 12:12 — REGNUM За первые девять месяцев 2019 года в Бурятии отмечают снижение общего числа ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, всего здесь зарегистрировано 836 аварий, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижается также число граждан, получивших в результате аварий травмы — с 1198 до 1117. Однако количество погибших выросло. Если за девять месяцев 2018 года на дорогах погибло 90 человек, то в этом году — уже 94.

«Основная масса дорожно-транспортных происшествий произошла из-за нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств. По их вине совершено 764 аварии, в результате которых 84 человека скончались и 1072 травмированы», — отметили в МВД.

Наиболее смертоносными видами ДТП остаются наезд на пешеходов (28 погибших), столкновения и опрокидывания транспортных средств (26 и 23 погибших соответственно), наезд на препятствие (11 погибших).

26 граждан погибли, еще 315 были травмированы из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. К ним относятся невнятная разметка проезжей части, отсутствие или неправильное применение дорожных знаков, а также плохая освещённость.

Но всё же алкоголь остаётся пока главным злом — в двух случаях из пяти смертельные аварии произошли по вине пьяных водителей. Как сообщало ИА REGNUM, теме борьбы с алкоголизмом населения был посвящён месячник пропаганды трезвости в Бурятии.

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