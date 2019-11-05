Анкара, , 10:24 — REGNUM Министерство обороны Турции отчиталось о ликвидации на территории Ирака пятерых членов Рабочей парии Курдистана (РПК). Сообщение об этом было размещено вечером 4 ноября на официальной странице ведомства в Twitter.

«В районе Авашин на севере Ирака были обезврежены пять боевиков террористической группировки РПК», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также отмечается, что военные операции в данном направлении будут продолжены.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая пария Курдистана борется за создание курдской автономии на территории Турции. В Турции и ряде других стран организация признана террористической.

Ранее в Турции сообщили о задержании сестры лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).