* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 09:27 — REGNUM Власти Турции задержали в Сирии старшую сестру предположительно ликвидированного лидера ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По словам собеседника издания, 65-летнюю Расмию Авад задержали вечером 4 ноября около города Азаз в сирийской провинции Алеппо. Вместе с ней находились муж, невестка и пятеро детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска в очередной раз ликвидировали номинального главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Вместе с тем американцы не предоставили никаких доказательств его ликвидации и объявили, что тело было сброшено ими в море.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Абу Бакра аль-Багдади «порождением США» и напомнил, что его ликвидация пока не подтверждена.

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