Чита, , 10:08 — REGNUM Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов был отлично развит физически, занимался рукопашным боем и был способен оказывать физическое воздействие на других. При этом он демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчинённости.

Об этом говорится в социально-психологической характеристике военнослужащего, который цитирует РБК. В документе также сообщается, что рядовой получал взыскание за направление оружия на сослуживцев.

«Отличается упрямством, высокой целеустремленностью, амбициозен, тщеславен. Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость», говорится в характеристике.

В то же время отмечается, что боец болезненно реагировал на критику в свой адрес, но в общении с другими может быть невежлив, ультимативен и беспринципен. В результате Шамсутдинова отнесли ко II группе нервно-психической устойчивости, поскольку по мнению психолога, на фоне гнева, печали, обиды у него происходит эмоциональное «застревание».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября военнослужащий устроил бойню в ЗАТО Горный Забайкальского края. В результате погибли два офицера и шестеро сослуживцев срочника. Возбуждено уголовное дело.

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