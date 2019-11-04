Закрытое административно-территориальное образование Горный, Забайкальский край, , 09:25 — REGNUM Пока следователи изучают все обстоятельства уголовного дела, возбуждённого в отношении солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых человек в Забайкалье, военное руководство уже, вероятно, приняло решение о расформировании военной части, где произошла трагедия. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает забайкальская газета «Вечорка».

По некоторым данным, гражданским служащим данной части уже выдали соответствующие уведомления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября, в ЗАТО Горный солдат-срочник при смене караула расстрелял своих сослуживцев. Погибли два офицера и шестеро их сослуживцев.

СКР возбудил уголовное дело п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Не исключено, что причиной случившегося стала дедовщина.

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