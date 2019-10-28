ЗАТО Горный, , 09:38 — REGNUM Читинский гарнизонный военный суд принял решение арестовать солдата-срочника, который расстрелял восьмерых своих сослуживцев в ЗАТО Горный Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября, Забайкалье потрясло страшное событие: при смене караула солдат-срочник взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный.

СКР возбудил уголовное дело п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») и даже обнародовал имя стрелявшего, это военнослужащий по призыву войсковой части 54 160 рядовой Рамиль Шамсутдинов. Не исключено что причиной случившегося стало дедовщина.

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