Нукуалофа, , 23:05 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Тонга, сообщает 4 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Тонга Tony Bowden

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 189 км к юго-западу от столицы королевства Нукулаофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 км.

Информации о пострадавших не поступала, угроза ценами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, Сильное землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в провинции Ла-Риоха в Аргентине в воскресенье, 3 ноября. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 110 км в 86 км от города Ла-Риоха.

В этот же день сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 балла у побережья Чили.

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