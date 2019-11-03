Сантьяго, , 14:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано сейсмологами у побережья Чили. Об этом 3 ноября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные точки были зарегистрированы в 08:06 по всемирному координированному времени (11:06 мск).Очаг подземной стихии был расположен на глубине десять километров.

Эпицентр землетрясения находился в 87 километрах от города Овалле в административной области Кокимбо в центральной части Чили. Население города составляет более 113 тыс. человек.

ИНформации о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло в Чили недалеко от границы с Боливией.

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