Сантьяго, 3 ноября 2019, 14:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано сейсмологами у побережья Чили. Об этом 3 ноября сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные точки были зарегистрированы в 08:06 по всемирному координированному времени (11:06 мск).Очаг подземной стихии был расположен на глубине десять километров.
Эпицентр землетрясения находился в 87 километрах от города Овалле в административной области Кокимбо в центральной части Чили. Население города составляет более 113 тыс. человек.
ИНформации о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло в Чили недалеко от границы с Боливией.
Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Чили у границы с Боливией