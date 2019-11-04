Гонконг, Китай, , 22:36 — REGNUM В Гонконге сотрудники полиции за три дня задержали более 300 человек, которые участвовали в массовых акциях протеста. Об этом 4 ноября сообщает Синхуа.

По данным издания, среди задержанных 247 мужчин и 78 женщин в возрасте от 14 до 54 лет. Участников протеста задержали за владение оружием, порчу имущества и противозаконное ношение масок.

Напомним, ранее сообщалось, что демонстранты блокировали улицы в районах Козуэй-Бэй и Ван Чай. Возводились и поджигались баррикады, в сотрудников полиции летели бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и другие твердые предметы.

Позднее беспорядки распространились на другие районы. Демонстранты грабили и жгли магазины, нанесли урон объектам метрополитена, нападали на прохожих. Полиции пришлось применить против демонстрантов резиновые и пластиковые пули, а также слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются около пяти месяцев. Поводом для демонстраций стал законопроект, который позволяет властям региона экстрадировать подозреваемых в преступлении на континентальный Китай. Манифестанты недовольны тем, что подобное решение нанесет значительный ущерб автономии региона.

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