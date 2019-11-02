Гонконг, Китай, , 10:22 — REGNUM В Гонконге готовятся к «экстренным» акциям протеста, об этом 2 ноября сообщает Reuters.

К массовым акциям протеста призвал известный китайский активист Джошуа Вонг, по его словам, на улицы китайской автономии должно выйти 100 тыс. человек.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются около пяти месяцев. Поводом для демонстраций стал законопроект, позволяющий властям региона экстрадировать подозреваемых в преступлении на континентальный Китай.

Манифестанты недовольны тем, что подобное решение нанесет значительный ущерб автономии региона.

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