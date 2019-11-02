Белград, , 15:41 — REGNUM Тушение лесных пожаров начал самолёт Ил-76 МЧС России, прибывший в Сербию. Об этом 2 ноября сообщил в своём Twitter посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает посол РФ, самолёт Ил-76 МЧС РФ уже приступил к тушению лесных пожаров в труднодоступных местах на горном хребте Стара-Планина.

Боцан-Харченко также выразил надежду, что участие российских спасателей поможет окончательно ликвидировать природные пожары на территории Сербии.

Посол России отметил, что сотрудничество России и Сербии по линии МЧС, а также деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в Нише носят исключительно мирный характер и связаны с реагированием на чрезвычайные ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вылете самолёта-танкера Ил-76 МЧС РФ, оснащённого специальными выливными устройствами, в сербский город Ниш на тушение природных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС России отправило Ил-76 в Сербию на тушение лесных пожаров