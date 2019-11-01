Москва, , 21:22 — REGNUM Самолет-танкер Ил-76 МЧС России вылетел в Сербию для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщается, что самолет вылетел в город Ниш Республики Сербия в 20:00 по московскому времени.

Планируется, что самолет-танкер Ил-76 приступит к работе по тушению природных пожаров уже 2 ноября. Самолет оснащен специальными выливными авиационными приборами (ВАП-2), которые позволяют сбросить за один раз на очаг пожара более 42 тонн воды.

Всего в Сербию для помощи в тушении лесных пожаров направлены 12 специалистов МЧС России.