Москва, , 20:09 — REGNUM Почти в два раза возросло количество аварий на дорогах Москвы. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ЦОДД, общее количество аварий на дорогах Москвы резко возросло по сравнению с обычным днём. Причиной этому стало ухудшение погодных условий: снег и температура ниже нуля градусов по Цельсию.

При этом большинство ДТП произошло с участием автомобилей, ещё не сменивших летнюю резину.

В настоящее время в Москве уровень дорожных пробок достиг девяти баллов. На большинстве вылетных автомагистралей произошли аварии с участием двух и трёх автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендации ЦОДД отказаться от поездок на личном автотранспорте москвичам, не успевшим установить зимнюю резину.

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