Москва, , 19:51 — REGNUM Москвичам, не успевшим установить на автомобили зимнюю резину, следует отказаться от поездок. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в Twitter.

Общественный транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня вечером лучше на городском транспорте, так будет быстрей. И точно откажитесь от машины, если вы ещё на летней резине», — говорится в сообщении.

В Центре отметили ухудшение погоды в столице и предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах.

«На дорогах много мелких аварий, ожидаем серьёзные затруднения на вылетных и кольцевых магистралях», — рассказали в ЦОДД.

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