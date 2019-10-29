Хабаровск, , 11:34 — REGNUM Синоптики фиксируют аномальное тепло в южных районах Хабаровского края. В конце октября неожиданно распустились почки на деревьях, зацвели цветы, а перелётные птицы не спешат улетать на юг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители наблюдают даже повторное цветение сирени, молодые листочки на тополях. Одуванчики не просто вновь зацвели, но даже успели дать семена. Дальневосточные аисты до сих пор не улетели на зимовку: насекомые не перешли в зимний режим жизни, корма птицам хватает.

Учёные отмечают, что подобные явления в конце октября — большая редкость. Однако в последние годы это происходят всё чаще, что говорит об изменении климата, причём, процесс идёт очень быстро.

В районах, приравненных к Крайнему Северу, Ванинском и Советско-Гаванском, вместо положенного в это время снега 29 октября шёл сильный дождь. Но жители не очень этому рады — в любой момент может ударить мороз, тогда улицы и дворы превратятся в катки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в соседнем Приморье ожидают резкое ухудшение погоды, сильный ветер и обильные осадки.